Как облегчить жизнь людей с инвалидностью: появилось приложение с картой пандусов Одессы

Специальную карту Одессы, на которой отмечены здания с пандусами, теперь можно бесплатно загрузить с помощью мобильного приложения Friendly City.

Теперь одесситы с ограниченными возможностями и родители с колясками могут проверить на этой карте доступность своего маршрута.

На карту нанесены кафе, площади, музеи, магазины, поликлиники, аптеки, банкоматы, театры и государственные учреждения с пандусами. Разные маркеры на карте отображают соответствующую информацию. Зелёный цвет означает, что попасть на коляске сюда можно комфортно и легко. Красным цветом обозначены недоступные места, а желтая отметка означает, что пандус есть, но воспользоваться им можно только с посторонней помощью.

Корреспондент «Одесской жизни» проверил работу приложения, скачав его на свой мобильный телефон. Приложение быстро грузится и хорошо работает при наличии интернета. С помощью значков на карте мы без труда нашли ближайший магазин и оптику, где есть доступ для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что в приложении есть возможность следить за своим местоположением, то есть ваше передвижение отображается в режиме GPS.

Сегодня на карте уже отображено 800 пандусов, но западная часть города пока отработана недостаточно. При этом разработчики принимают сообщения о новых проверенных местах, чтобы дополнить ими карту.

Приложение разработали программист Игорь Романчук из Ивано-Франковска и волонтер Андрей Кравец из Львова.

У Игоря Романчука ДЦП, но несмотря на это, он ведет активный образ жизни и стремится облегчить ее для своих друзей. Он рассказал изданию mg1.od.ua, что идея приложения появилась, когда друзья Игоря, будучи на инвалидных колясках, планировали свой маршрут. Сначала они нарисовали пандусы на листе бумаги, но затем Игорь придумал отразить их на карте в смартфоне.

Разрабатывать карту пандусов для Одессы помогал львовянин Андрей Кравец, который переехал в Одессу «по любви». Он прошел уже 150 км по улицам Одессы, записывая данные о пандусах.

Создатели приложения надеются, что оно поможет не только планировать безопасный маршрут для людей с инвалидностью, но и привлечет внимание предпринимателей и городских властей к проблеме инклюзивности, мотивирует их соблюдать требования и устанавливать удобные пандусы.

Приложение также работает во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске. Скачать его можно по этой ссылке. Оно доступно для системы Андроид.

Напомним, «Одесская жизнь» уже поднимала вопрос о том, насколько доступен наш город для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, мы писали, доступна ли Одесса для незрячих.

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