Как не стать жертвой школьного стрелка: полезные советы от ювенала из Одессы

Вторник 11 мая стал трагическим днем для школы №175 в российской Казани – там бывший выпускник школы открыл стрельбу, лишив жизни 7 школьников и 2 учителей. Этот трагический случай должен послужить нам уроком, уверен замначальника отдела ювенальной превенции Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Дмитрий Ревун проанализировал видео с места преступления и показания очевидцев, чтобы понять, как реагировали на стрельбу дети и выяснил, что некоторые действия при попытке спастись стали для школьников роковыми. Исходя из этого, он подготовил несколько важных советов родителям одесских школьников и посоветовал им перебороть свои эмоции и обучить детей простым правилам прямо сейчас, так как это может помочь в самый страшный момент. Итак:

Если произошла массовая стрельба:

Если слышите выстрелы – быстрей предупредите об этом остальных.

Если можете убежать, при этом не подвергнув себя значительной опасности, – это единственный верный шаг.

Забудьте о своих вещах. Главное – скрыться из поля зрения стрелка. Если телефон остался при вас, чтобы себя не выдать, поставьте беззвучный режим без вибрации – как правило, эта опция в быстром доступе.

Если убежать не получилось – ищите максимально безопасное место, где много препятствий (стенды, крупная мебель, комнатные растения). Необходимо закрыть или забаррикадировать двери (вход) и вести себя тихо, пока не прибудет помощь. В помещении, где вы прячетесь, лучше выключить свет.

Используйте огнетушители (это довольно тяжелый предмет, которым можно отбиться), распылите пену, если нападающий приближается и вам некуда отступать – это создаст дымовую преграду. Стрелку будет сложнее целиться.

Если вас обнаружил стрелок – защищайте себя любым способом. Вступайте в бой с нападающим, хватайте подручные острые предметы и громко кричите.

О прыжках из окон:

Выстрелы вызвали страх и панику у некоторых детей, выпрыгнувших из окон 3-4 этажа. К сожалению, дети не смогли сориентироваться в таких условиях, причиняя себе тяжелые травмы.

Если ситуация такова, что прыжка из окна не избежать, – сделайте это, сократив расстояние до земли, ухватитесь за откос на вытянутых руках.

При падении ноги необходимо держать в полусгибе и стараться после соприкосновения с землей сместить вес тела на бок.

Перед прыжком необходимо осмотреться, если есть кондиционеры, бельевые веревки или другие препятствия – переместитесь так, чтобы траектория полета с ним не пересекалась.

Ни в коем случае нельзя помогать выпрыгивать другим. Высота выше 9 метров является смертельно опасной.

Также Ревун советует при обучении детей использовать видео с паркуром или практиковаться на спортивных площадках, на небольшой, безопасной высоте под присмотром понимающего взрослого человека.

Справка:

11 мая 2021 года в результате стрельбы в школе-гимназии №175 в столице Татарстана погибли, по меньшей мере, 9 человек и не менее 20 человек пострадали. Жертвами стрелка стали учащиеся 8 класса и двое педагогов. 19-летнего нападавшего задержали. Он учился в этой школе, затем в колледже, а разрешение на оружие получил весной.

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Фото иллюстрационное, из открытых источников