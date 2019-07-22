Как на Мальдивах: в Одесской области заповедные озера окрасились в коричневый и розовый оттенки

В национальном парке под Одессой ученые открыли четыре новых водоема

«Это не Мальдивы, не Испания и не Мексика, это – украинская Бессарабия!», – написал на днях на его странице в ФБ известный одесский эколог Иван Русев. Так он прокомментировал снимки природных пейзажей, удививших недавно пользователей сети. На фотографиях – окрестности Национального природного парка «Тузловские лиманы», снятые квадрокоптером с высоты 200 метров. Там ученые не так давно обнаружили четыре новых озера и тут же поделились находкой.

Водоемы с высоты птичьего полета выглядят как четырехглавая корона и напоминают, по мнению эколога, венец Посейдона. Также они примечательны тем, что окрашены в необычные яркие оттенки. Например, то, что расположено в заповедной зоне парка, – оранжево-коричневое. А есть место, где можно полюбоваться сразу тремя расцветками. Больше всего впечатляет розовое озеро с красноватым отливом.

– Словно сам бог Черного моря Посейдон покрасил воды приморских водоемов в удивительные цвета, – поделился впечатлениями Иван Русев.

По его словам, водоемы выглядят так из-за населяющих их организмов из класса галобактерий. Те известны, к примеру, по красному налету на продуктах, законсервированных с большим количеством кухонной соли. К тому же оттенков добавляет бета-каротин. Его вырабатывают водоросли вида Дуналиелла солоноводная, которых много в заповедных озерах.

Фото: архив экоорганизации «Возрождение природного наследия»