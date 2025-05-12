По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в понедельник, 12 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,67 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Специалисты оценивают вероятность «зеленого» уровня активности в 68%, а возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%. Это значит, что метеозависимые люди могут не беспокоиться — серьезного влияния на самочувствие не ожидается.

Геомагнитные бури, как известно, влияют на организм из-за изменения атмосферного давления, что способно вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации и другие вегетативные симптомы. Особенно внимательными в эти дни следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Специалисты предупреждают, что показатели могут меняться по меньшей мере каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за обновлением информации, особенно людям с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного и геомагнитного фона.

Выбор редакции: Одесса в смартфоне: изменило ли приложение MISTO жизнь горожан

Чтобы облегчить самочувствие в такие дни, врачи советуют придерживаться простых рекомендаций: