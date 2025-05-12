По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в понедельник, 12 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,67 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Специалисты оценивают вероятность «зеленого» уровня активности в 68%, а возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%. Это значит, что метеозависимые люди могут не беспокоиться — серьезного влияния на самочувствие не ожидается.
Геомагнитные бури, как известно, влияют на организм из-за изменения атмосферного давления, что способно вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации и другие вегетативные симптомы. Особенно внимательными в эти дни следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
Специалисты предупреждают, что показатели могут меняться по меньшей мере каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за обновлением информации, особенно людям с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного и геомагнитного фона.
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Чтобы облегчить самочувствие в такие дни, врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
- Сохранять режим сна и отдыха, избегать перегрузок, ложиться и вставать в одно и то же время.
- Отказаться от жирной, жареной и излишне соленой пищи, уменьшить потребление кофеина, алкоголя и сладостей.
- Пить достаточно чистой воды или травяного чая, обогащенного ромашкой, мятой, мелиссой.
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе будут полезны, особенно в парках или за городом, однако следует избегать прямых солнечных лучей и долгого пребывания на жаре.
- Легкая утренняя гимнастика, йога или дыхательные упражнения помогут снять напряжение и поддержать организм в тонусе.
- Если есть хронические заболевания – всегда иметь при себе необходимое лекарство и избегать перегрузки.