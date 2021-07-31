Как киевский монах избавился от плотских страстей?

Дата рождения Иоанна Многострадального не установлена. Однако известно, что в 12 веке он был монахом Киево-Печерской лавры.

Согласно житию, он строго воздерживался от пищи и воды, носил железные цепи и молился, но победить плотское влечение не мог. Однажды он зарыл себя в землю по плечи в пещере и провёл так всю Четыредесятницу (первые 40 дней Великого поста), после этого он избавился от плотских страстей.

Умер Иоанн 18 июля 1160 года. Его мощи находятся в Антониевой пещере.