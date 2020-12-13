Одесские истории: чем и как согревали дома 100 лет назад? (видео)

Одесса – город южный, но зимы у нас бывают суровыми и продолжительными. Именно поэтому горожане всегда боролись за каждый градус тепла в своих жилищах.

В начале XX века зимой в одесских домах было прохладно – около 14-16 °С. А в спальнях температура была еще ниже.

Одесские дома отапливались дровами, которые в городе были в дефиците и стоили в зависимости от породы дерева от 20 до 40 копеек за один кубометр (180-360 грн).

Квартиры в доходных домах Одессы сдавались с дровами и без дров: разница в цене бывала очень большой.

Об этом и многом другом – новое видео «Одесской жизни».

Более подробно о «жилищно-коммунальном хозяйстве» старой Одессы можно почитать ЗДЕСЬ.

Как согревали Одессу Одесса, конечно, город южный. Но зимой, тут бывает очень холодно. Нам, детям цивилизации сложно представить, как согревались одесситы 150 лет назад Опубликовано Одесская жизнь Пятница, 11 декабря 2020 г.