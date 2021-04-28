Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни мая

Департамент здравоохранения Одесского городского совета обнародовал график работы лечебно-профилактических учреждений в период майских праздников.
По данным мэрии Одессы, амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:
- 1 мая, суббота – праздничный день;
- 2 мая, воскресенье – праздничный день;
- 3 мая, понедельник – выходной день;
- 4 мая, вторник – выходной день;
- 5 мая, среда – рабочий день;
- 6 мая, четверг – рабочий день;
- 7 мая, пятница – рабочий день;
- 8 мая, суббота – рабочий день по графику субботы;
- 9 мая, воскресенье – праздничный день;
- 10 мая, понедельник – выходной день.
Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.
Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно и круглосуточно.
Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).
Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:
- ул. Болгарская, 38 – консультативно-диагностический Центр городской больницы №1;
- пр. Добровольского, 100 – консультативно-диагностический Центр №29;
- ул. Троицкая, 38 – городская больница №5 (поликлинический корпус);
- ул. Академика Воробьева, 5 – горбольница №11.
Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице по адресу: ул. Академика Воробьева, 3.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:
- Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
- ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.
При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию» Центра неотложной медицинской помощи:
- 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
- 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, как будут работать на майские праздники одесский Центр админуслуг и банки.