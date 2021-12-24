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Как будут работать медучреждения Одессы на новогодние праздники

Как будут работать медучреждения Одессы на новогодние праздники

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период празднования Нового года и Рождества Христова.

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Так, рабочие дни по графику субботы переносятся:

  • с субботы, 25 декабря, – на понедельник, 27 декабря;
  • с субботы, 1 января – на понедельник, 3 января.

Амбулаторные учреждения Одессы: график работы на новогодние праздники

Амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:

  • 25 декабря 2021 года, суббота – праздничный день;
  • 26 декабря 2021 года, воскресенье – выходной день;
  • 27 декабря 2021 года, понедельник, – рабочий день по графику субботы;
  • 1 января 2022 года, суббота – праздничный день;
  • 2 января 2022 года, воскресенье – выходной день;
  • 3 января 2022, понедельник, – рабочий день по графику субботы;
  • 7 января 2022 года, пятница – праздничный день;
  • 8 января 2022, суббота, – рабочий день по графику субботы;
  • 9 января 2022 года, воскресенье – выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

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Трамвмпункты Одессы будут работать круглосуточно

Ежедневно в круглосуточном режиме работают: травмпункты, пункты неотложной стоматологической помощи, служба экстренной медицинской помощи «103», а также колл-центр городского центра неотложной медицинской помощи по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15 -50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

  • городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
  • городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
  • городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
  • городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
  • консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь предоставляется детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь предоставляется круглосуточно по адресам:

  • Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
  • ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.

Центры массовой вакцинации Одессы: график работы на новогодние праздники

В центрах массовой вакцинации от COVID-19 выходные дни – 1 и 2 января 2022 года. В остальные дни центры вакцинации работают в обычном режиме.

Департамент здравоохранения Одесского горсовета напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19, а также о важности своевременного обращения за медицинской помощью. С появлением симптомов респираторной инфекции необходимо обеспечить самоизоляцию и немедленно позвонить по телефону семейному врачу или педиатру.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будет работать на новогодние праздники одесский промтоварный рынок «7 километр».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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