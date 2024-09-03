Новости Одессы и Одесской области

Как будут отключать свет в Одессе 3 сентября: какие графики и где не будет весь день

Как будут отключать свет в Одессе 3 сентября: какие графики и где не будет весь день

Во вторник, 3 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит стабилизационные отключения света по графику и плановые — из-за ремонта электросетей. Сообщаем, где и в какое время одесситы будут без электричества.

Стабилизационные отключения в Одессе и области

Сегодня, 3 сентября, Укрэнерго увеличило количество групп — с 9:00 до 12:00 будет отключено 2 группы, сообщает ДТЭК «Одесские электросети»

Согласно распоряжению Укрэнерго, отключения будут происходить в течение дня:

  • 00:00-06:00 — отключение одной группы;
  • 06:00-09:00 — отключение двух групп одновременно;
  • 09:00-16:00 — отключение одной группы;
  • 16:00-24:00 — отключение двух групп одновременно.

Плановые отключения в Одессе

Южный РЭС — работы до 20.00:

  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
  • Астрономическая, 4 — 18 (парни),
  • Гвардейская, 2,
  • Дмитриевская (Дмитрия Донского),
  • Немировича-Данченко, 1 — 9, 12, 14,
  • Обильная, Обильная,
  • Обильная 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1,
  • Ромашковая,1, 1а, 2-28 (парные),
  • Сакко 2а,6, Симоненко, 2а, 62,
  • Собинова, 1 — 14, 16, 18,
  • Толбухина,
  • Чубаевская,
  • Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5,
  • Лазурского переулок (пер. Дмитрия Донского),
  • пер. Прорезной, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25,
  • Садовая Балка, 45

Центральный РЭС — работы до 19.00:

  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2,
  • Малиновского, 96 — 110 (парни),
  • М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 3 /корп.1, 40,
  • Спартаковская, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 3 , Ференца Листа (Елина),
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • пер. Спартаковский, 25.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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