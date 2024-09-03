Как будут отключать свет в Одессе 3 сентября: какие графики и где не будет весь день

Во вторник, 3 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит стабилизационные отключения света по графику и плановые — из-за ремонта электросетей. Сообщаем, где и в какое время одесситы будут без электричества.
Стабилизационные отключения в Одессе и области
Сегодня, 3 сентября, Укрэнерго увеличило количество групп — с 9:00 до 12:00 будет отключено 2 группы, сообщает ДТЭК «Одесские электросети»
Согласно распоряжению Укрэнерго, отключения будут происходить в течение дня:
- 00:00-06:00 — отключение одной группы;
- 06:00-09:00 — отключение двух групп одновременно;
- 09:00-16:00 — отключение одной группы;
- 16:00-24:00 — отключение двух групп одновременно.
Плановые отключения в Одессе
Южный РЭС — работы до 20.00:
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
- Астрономическая, 4 — 18 (парни),
- Гвардейская, 2,
- Дмитриевская (Дмитрия Донского),
- Немировича-Данченко, 1 — 9, 12, 14,
- Обильная, Обильная,
- Обильная 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1,
- Ромашковая,1, 1а, 2-28 (парные),
- Сакко 2а,6, Симоненко, 2а, 62,
- Собинова, 1 — 14, 16, 18,
- Толбухина,
- Чубаевская,
- Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5,
- Лазурского переулок (пер. Дмитрия Донского),
- пер. Прорезной, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25,
- Садовая Балка, 45
Центральный РЭС — работы до 19.00:
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2,
- Малиновского, 96 — 110 (парни),
- М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 3 /корп.1, 40,
- Спартаковская, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 3 , Ференца Листа (Елина),
- пер. Парашютный, 1,1б,
- пер. Спартаковский, 25.