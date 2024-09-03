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Як відключатимуть світло в Одесі 3 вересня: які графіки і де не буде весь день

Як відключатимуть світло в Одесі 3 вересня: які графіки і де не буде весь день

У вівторок, 3 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить стабілізаційні відключення світла за графіком і планові – через ремонт електромереж. Повідомляємо, де і в який час одесити будуть без електрики.

Стабілізаційні відключення в Одесі та області

Сьогодні, 3 вересня, Укренерго збільшило кількість груп – з 9:00 до 12:00 буде відключено 2 групи, повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі»

Згідно з розпорядженням Укренерго, відключення відбуватимуться протягом дня:

  • 00:00-06:00 – відключення однієї групи;
  • 06:00-09:00 – відключення двох груп одночасно;
  • 09:00-16:00 – відключення однієї групи;
  • 16:00-24:00 – вимкнення двох груп одночасно.

Планові відключення в Одесі

Південний РЕМ – роботи до 20.00:

  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
  • Астрономічна, 4 – 18 (парні),
  • Гвардійська, 2,
  • Дмитріївська  (Дмитра Донського),
  • Немировича-Данченка, 1 – 9, 12, 14,
  • Рясна (Обільна), 8,
  • Окружна, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1,
  • Ромашкова,1, 1а, 2-28 (парні),
  • Сакко 2а,6,
  • Симоненка, 2а, 62,
  • Собінова, 1 – 14, 16, 18,
  • Толбухіна,
  • Чубаївська,
  • Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 – 5,
  • Лазурського  провулок (пров. Дмитра Донського),
  • пров. Прорізний, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25,
  • Садова Балка, 45

Центральний РЕМ – роботи  до 19.00:

  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Ближні Млини (Кондренка), 1а, 11 – 17, 19а, 50/2,
  • Малиновського, 96 – 110 (парні),
  • М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40,
  • Спартаківська, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Спартаківський, 25.
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