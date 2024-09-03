Як відключатимуть світло в Одесі 3 вересня: які графіки і де не буде весь день

У вівторок, 3 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить стабілізаційні відключення світла за графіком і планові – через ремонт електромереж. Повідомляємо, де і в який час одесити будуть без електрики.
Стабілізаційні відключення в Одесі та області
Сьогодні, 3 вересня, Укренерго збільшило кількість груп – з 9:00 до 12:00 буде відключено 2 групи, повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі»
Згідно з розпорядженням Укренерго, відключення відбуватимуться протягом дня:
- 00:00-06:00 – відключення однієї групи;
- 06:00-09:00 – відключення двох груп одночасно;
- 09:00-16:00 – відключення однієї групи;
- 16:00-24:00 – вимкнення двох груп одночасно.
Планові відключення в Одесі
Південний РЕМ – роботи до 20.00:
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
- Астрономічна, 4 – 18 (парні),
- Гвардійська, 2,
- Дмитріївська (Дмитра Донського),
- Немировича-Данченка, 1 – 9, 12, 14,
- Рясна (Обільна), 8,
- Окружна, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1,
- Ромашкова,1, 1а, 2-28 (парні),
- Сакко 2а,6,
- Симоненка, 2а, 62,
- Собінова, 1 – 14, 16, 18,
- Толбухіна,
- Чубаївська,
- Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 – 5,
- Лазурського провулок (пров. Дмитра Донського),
- пров. Прорізний, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25,
- Садова Балка, 45
Центральний РЕМ – роботи до 19.00:
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Ближні Млини (Кондренка), 1а, 11 – 17, 19а, 50/2,
- Малиновського, 96 – 110 (парні),
- М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40,
- Спартаківська, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35,
- Ференца Ліста (Єліна),
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Спартаківський, 25.