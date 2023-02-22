Как будут отключать свет в Одессе 23 февраля

В четверг, 23 февраля 2023 года в городе Одессе и Одесском районе будет применены графики стабилизационных отключений света. В остальной части области отключений не будет.

Об этом сообщили в компании «ДТЭК».

Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Посмотреть время отключения света по своему адресу можно нажав эту ссылку.

Сетевые ограничений – это когда имеющееся оборудование и сети не могут доставить потребителям весь необходим объем электроэнергии. Их причина в Одессе и пригородах – повреждения энергетического оборудования в результате обстрелов россии и аварий.

Сейчас энергетики заняты восстановлением поврежденных линий и трансформаторов.

Ранее мы уже рассказывали, когда в Одессе перестанут отключать свет.

Что касается оставшейся часть Одесской области, то в ней отключать свет на будут потому что НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электроэнергии.