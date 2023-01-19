Новости Одессы и Одесской области

Как будут отключать свет в Одессе 19 января

Как будут отключать свет в Одессе 19 января

Сегодня, во вторник, 19 января 2023 года будут в Одессе и области действуют графики стабилизационных отключений.

Об этом сказано в сообщении ДТЭК на сайте компании.

Отключения по графикам будут актуальны с 07:00 до конца суток.

В ДТЭК «Одесские электросети» пояснили, лимит потребления на этот промежуток времени, выделенный для нашего региона НЭК “Укрэнерго” – 650,27 мегаватта. При нынешних погодных условиях этого достаточно, что придерживается ранее опубликованных графиков стабилизационных отключений электроэнергии.

Перед этим энергетики сообщили, что теперь каждый вечер будут публиковать тип отключений на следующий день, чтобы одесситам было удобнее планировать свой день.

Посмотреть время отключений по своему адресу можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети”:

ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЙ

А если вы знаете группу отключений, к которой относится ваш дом, то мы приводим для вас графики отключения света в Одессе прямо здесь:

Читайте также:

Отключения света: графики в Одессе теперь выглядят по новому, а ситуация тяжелая

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить