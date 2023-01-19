Как будут отключать свет в Одессе 19 января

Сегодня, во вторник, 19 января 2023 года будут в Одессе и области действуют графики стабилизационных отключений.

Об этом сказано в сообщении ДТЭК на сайте компании.

Отключения по графикам будут актуальны с 07:00 до конца суток.

В ДТЭК «Одесские электросети» пояснили, лимит потребления на этот промежуток времени, выделенный для нашего региона НЭК “Укрэнерго” – 650,27 мегаватта. При нынешних погодных условиях этого достаточно, что придерживается ранее опубликованных графиков стабилизационных отключений электроэнергии.

Перед этим энергетики сообщили, что теперь каждый вечер будут публиковать тип отключений на следующий день, чтобы одесситам было удобнее планировать свой день.

Посмотреть время отключений по своему адресу можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети”:

ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЙ

А если вы знаете группу отключений, к которой относится ваш дом, то мы приводим для вас графики отключения света в Одессе прямо здесь:

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