Як діятимуть графіки відключень світла у вівторок 18 червня

У вівторок, 18 червня графіки погодинних відключень діятимуть всю добу – з 00.00 до 24.00. Таку вказівку дали в Укренерго, про що повідомили у ДТЕК.
Як раніше повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» 13 червня анонсувала виведення у ремонт чергового енергоблока АЕС потужністю 1000 МВт у рамках планової ремонтної кампанії 2024 року. Компанія зазначила, що з огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. В останні місяці «Енергоатом» вже завершив ремонти трьох енергоблоків сумарною потужністю 2420 МВт із дев’яти доступних в Україні.
Утім, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.