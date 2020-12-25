Как будет работать одесский Центр админуслуг в период новогодних праздников?

Новый год-2021: как выглядят предпраздничные витрины Одессы (фото) Если у вас еще нет новогоднего настроения, то прогуляйтесь по центру Одессы и позаглядывайте в витрины. Нарядные ёлки, светящиеся гирлянды, яркие шары, санта-класусы, олени и другие сказочные герои вам его точно обеспечат. ПОДРОБНЕЕ

Готовимся к новогодним праздникам: что подарить друзьям и близким? Эти дни – самое время подумать о том, что же подарить на Новый год и Рождество родным и дорогим людям. Предлагаем вам несколько идей: чем порадовать внуков, детей и друзей, чтобы те в итоге не остались равнодушными. ПОДРОБНЕЕ