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Как будет работать одесский Центр админуслуг в период новогодних праздников?

Как будет работать одесский Центр админуслуг в период новогодних праздников?

Одесский городской совет утвердил график работы Центра административных услуг в период новогодних и рождественских праздников.

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По информации мэрии, Центр предоставления админуслуг будет работать в следующем режиме:

  • 25 декабря (Рождество Христово), 26, 27 декабря – выходные дни;
  • 28, 29, 30 декабря – рабочие дни в обычном режиме;
  • 31 декабря (четверг) – прием посетителей до 13:00;
  • 1 января (Новый год), 2, 3 января – выходные дни;
  • 4, 5 января – рабочие дни в обычном режиме;
  • 6 января (среда) – прием посетителей до 17:00;
  • 7 января (Рождество Христово), 8, 9, 10 января – выходные дни.

С 11 января Центр админуслуг будет работать в обычном режиме.

В горсовете также напомнили, что Центр предоставления админуслуг работает без перерыва на обед.

Если необходима консультация администратора, можно воспользоваться поддержкой call-центра по телефону: (048) 70-55-555, 15-35 или онлайн-чатом на сайте Центра.

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Фото: akzent.zp.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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