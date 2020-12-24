Как будут работать одесские медики во время новогодних праздников?

Стало известно, как в Одессе будут работать лечебно-профилактические учреждения в период празднования Нового Года и Рождества Христова.

Как сообщает департамент здравоохранения Одесского городского совета, рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, переносится на субботу, 16 января 2021 года.

Амбулаторные медучреждения — Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники — будут работать по такому графику:

25 декабря 2020 года, пятница — праздничный день;

26 декабря 2020 года, суббота — рабочий день по графику субботы;

27 декабря 2020 года, воскресенье — выходной;

1 января 2021 года, пятница — праздничный день;

2 января 2021 года, суббота — рабочий день по графику субботы;

3 января 2021 года, воскресенье — выходной;

7 января 2021 года, четверг — праздничный день;

8 января 2021 года, пятница — выходной;

9 января 2021 года, суббота — рабочий день по графику субботы;

10 января 2021 года, воскресенье — выходной.

Стационары городских медучреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды городской службы скорой помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;

ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр горбольницы №1;

пр. Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;

ул. Академика Воробьева, 5 — горбольница №11.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

Люстдорфская дорога, 86а — городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»: 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.