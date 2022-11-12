Цены на лекарства: почему они могут вырасти?

Заметный рост цен на лекарства мы увидели с началом полномасштабного вторжения рф на территорию нашей страны. Это стало следствием падения курса гривны, увеличения стоимости топлива и проблем с доставкой медикаментов. В большей мере названные факторы повлияли на стоимость импортных препаратов. Но на прошлой неделе отечественные производители тоже предупредили о грядущем подорожании лекарств. В чем дело на этот раз и что делать пациентам?

Без электричества и с воздушными тревогами

Отключения электроэнергии, которые сейчас необходимы для поддержания энергосистемы, влияют не только на бытовых потребителей, но и существенно усложняют жизнь производителям. На проблемы, возникающие в связи с отключением электроэнергии, уже пожаловались производители хлебобулочных изделий, молочной продукции. А вслед за ними – и фармпроизводители.

Крупные компании, такие как «Дарница», «Фармак», «Артериум», предупредили о том, что из-за перебоев с электричеством, возможно, придется сокращать производство и повышать цены на лекарства.

Любые отключения приводят к нарушению производственного процесса лекарственных средств и потере целых серий продукции, говорят производители. Кроме того, с отключением света прекращается подача воды. Плюс воздушные тревоги, во время которых приходится приостанавливать производство. Указанные причины приводят к тому, что процессы производства усложняются и становятся более длительными. Следовательно, производительность заводов снижается, а накладные расходы – увеличиваются. От этого зависит себестоимость продукции, и в таких условиях она может расти примерно на 3-5%.

Льготные лекарства по рецепту

Несмотря на сложную ситуацию, у пациентов есть альтернатива – не переплачивать за таблетки, порошки и ингаляции. В стране продолжает работать общегосударственная программа «Доступные лекарства». Она позволяет приобретать необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Программа работает с 2017 года, а перечень лекарственных средств, которые она включает, постоянно увеличивается.

Кто выпишет рецепт?

За рецептами на препараты, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе «Доступные лекарства», следует обращаться к семейному врачу, к терапевту или к узкому специалисту.

Рецепты на лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инфаркта и инсульта выписывает семейный врач.

Рецепты на инсулин и препараты для лечения несахарного диабета – эндокринолог, а также семейный врач или терапевт – на основе назначения врача-эндокринолога.

Рецепты на лекарственные средства для лечения расстройств психики и поведения, эпилепсии выписывают невролог или психиатр.

Получить рецепт на препараты для лечения обструктивного заболевания легких можно у семейного врача или терапевта.

Обратите внимание: во время военного положения вы можете обратиться к любому семейному врачу или терапевту без декларации.

Напомним, что в перечень «Доступных лекарств» входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инфаркта и инсульта, сахарного и несахарного диабета; бронхиальной астмы, расстройств психики и эпилепсии. В конце октября в программе появились два новых направления: хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) и болезнь Паркинсона, которая часто встречается у пожилых людей.

За рецептами для лечения ХОЗЛ можно обращаться к семейному врачу. А порядок получения лекарств при болезни Паркинсона пока не определен – он заработает как только будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты.

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Новый Реестр лекарственных средств, утвержденный в октябре этого года, включает 462 наименования: из них 149 препаратов – бесплатные, 313 – отпускаются с доплатой.

Ольга Новикова