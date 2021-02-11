В Украине пару лет назад стали появляться новые серии автомобильных номеров. (Републикация статьи от 20 августа 2018 года, с обновлениями).

Привычные «буквенные» обозначения регионов, в которых зарегистрировано авто, меняют. Дополнения в коды были введены еще в 2013 году. Однако сейчас этот процесс вошел в активную фазу – регистрируемым транспортным средствам стали выдавать как раз номера нового образца. Так, в кодах первая буква А заменяется на К, В – на Н, С – на I.

В целом, автомобильные номера в Украине действуют с 2004 года и состоят из 8 знаков: двух пар букв и четырех цифр. Первые две буквы определяют регион регистрации, вторая пара букв является серией номерного знака.

Отмечается, что старые коды также остаются действительны.

Чьи «евробляхи»?

Польша – PL

Литва – LT

Германия – D

Болгария – BG

Чехия – CZ

Румыния – RO

Латвия – LV

Венгрия – H

Словакия – SK

Сербия – SRB

Фото: Нагляд