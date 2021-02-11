Новости Одессы и Одесской области

Автономера в Украине: как их расшифровать?

Автономера в Украине: как их расшифровать?

В Украине пару лет назад стали появляться новые серии автомобильных номеров. (Републикация статьи от 20 августа 2018 года, с обновлениями).

Привычные «буквенные» обозначения регионов, в которых зарегистрировано авто, меняют. Дополнения в коды были введены еще в 2013 году. Однако сейчас этот процесс вошел в активную фазу – регистрируемым транспортным средствам стали выдавать как раз номера нового образца. Так, в кодах первая буква А заменяется на К, В – на Н, С – на I.

В целом, автомобильные номера в Украине действуют с 2004 года и состоят из 8 знаков: двух пар букв и четырех цифр. Первые две буквы определяют регион регистрации, вторая пара букв является серией номерного знака.

Отмечается, что старые коды также остаются действительны.

новые автономера

Чьи «евробляхи»?

  • Польша – PL
  • Литва – LT
  • Германия – D
  • Болгария – BG
  • Чехия – CZ
  • Румыния – RO
  • Латвия – LV
  • Венгрия – H
  • Словакия – SK
  • Сербия – SRB

новые автономера

Фото: Нагляд

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2 комментарии
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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2 комментариев
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Михаил
Михаил
1 год назад

Приобрел себе такой

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Михаил
Михаил
1 год назад

Заказывал такие номерные знаки на Спецзнаке. По времени очень быстро, даже 2 года гарантии дали на номера.

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