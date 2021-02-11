В Украине пару лет назад стали появляться новые серии автомобильных номеров. (Републикация статьи от 20 августа 2018 года, с обновлениями).
Привычные «буквенные» обозначения регионов, в которых зарегистрировано авто, меняют. Дополнения в коды были введены еще в 2013 году. Однако сейчас этот процесс вошел в активную фазу – регистрируемым транспортным средствам стали выдавать как раз номера нового образца. Так, в кодах первая буква А заменяется на К, В – на Н, С – на I.
В целом, автомобильные номера в Украине действуют с 2004 года и состоят из 8 знаков: двух пар букв и четырех цифр. Первые две буквы определяют регион регистрации, вторая пара букв является серией номерного знака.
Отмечается, что старые коды также остаются действительны.
Чьи «евробляхи»?
- Польша – PL
- Литва – LT
- Германия – D
- Болгария – BG
- Чехия – CZ
- Румыния – RO
- Латвия – LV
- Венгрия – H
- Словакия – SK
- Сербия – SRB
Фото: Нагляд
Приобрел себе такой
Заказывал такие номерные знаки на Спецзнаке. По времени очень быстро, даже 2 года гарантии дали на номера.