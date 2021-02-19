Кабмин выделил 1,3 миллиарда на дороги и мосты в Одесской области – что хотят построить и отремонтировать?

Кабинет министров планирует выделить 23,3 млрд грн на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт дорог в Украине в 2021 году.

Об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель правительства в парламенте Украины Василий Мокан и обнародовал соответствующий документ.

Согласно документу, Одесская область должна получить от указанной суммы 1,3 миллиарда гривен.

В частности, 185 млн грн планируется потратить в ходе второй очереди строительства моста через Хаджибейский лиман на трассе Одесса – Киев, в частности, на строительство трех новых полос по левой стороне моста в дополнение к трем с правой стороны моста, построенным в 2020 году.

По 50 млн грн выделяется на завершение строительства моста через Сухой лиман на трассе Одесса – Черноморск и дороги в Одесский порт через Пересыпь со стороны Объездной дороги.

Помимо этого, 40 млн грн предполагается потратить на капитальный ремонт нескольких участков трассы Одесса – Киев и еще 20 млн грн – на капитальный ремонт дороги между селами Лесное и Елизаветовка в Тарутинском районе Одесской области.

907 млн грн планируют потратить на текущий средний ремонт дорог области, в частности, трассы Винница – Балта – Великомихайловка (225 млн грн), трассы Тарутино – Арциз – Сарата (110 млн грн), трассы Болград – Кубей – Арциз (100 млн грн), а также автодорог Измаил – Килия – Вилково и Приморское – Татарбунары (по 75 млн грн).

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Фото: Телеграм-канал MOKAN_Zнає!