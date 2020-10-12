Кабмин сменил главу Морской администрации: кого назначили на должность?

Кабинет министров Украины уволил Сергея Звягинцева с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации) по соглашению сторон.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет Экономическая правда.
Кроме того, Кабмин назначил временного и.о. главы ведомства, первого заместителя Звягинцева – Андрея Глазкова.
Звягинцева назначили на должность в июле 2020 года.
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