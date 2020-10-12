Кабмин сменил главу Морской администрации: кого назначили на должность?

Капитан из Одессы спас беженцев в Средиземном море (фото) Одессит Владимир Ерошкин, капитан танкера Maersk Etienne, спас 27 африканских беженцев. Они терпели бедствие на маленькой лодке в территориальных водах Мальты в Средиземном море. ПОДРОБНЕЕ