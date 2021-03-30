За пенсией – к банкомату: Минсоцполитики хочет «осчастливить» пожилых украинцев

Завтра, 31 марта, Кабинет министров Украины рассмотрит проект постановления о прекращении с 1 сентября финансирования доставки пенсий на почту для большинства пенсионеров.

Соответствующий документ подготовило Министерство социальной политики, сообщил в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, обязательный перевод на банковские карточки коснется большинства пенсионеров. Исключение составят люди с инвалидностью 1 группы, те, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться, и старики старше 80 лет. А пенсионерам, не входящим в эти категории, придется оплачивать доставку пенсий самостоятельно.

Глава «Укрпочты» убежден: это не самая лучшая идея в стране, где, по его словам, банки и банкоматы имеются в 4% населенных пунктов, и часто ближайшие – на расстоянии 50-60 км. К тому же, из-за карантинных ограничений сейчас и добраться на транспорте до банка не всегда просто.

По данным «Укрпочты», на сегодняшний день пенсии на почте получают 3,5 млн украинцев.

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