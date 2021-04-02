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Кабмин изменил правила парковки – чего ожидать одесситам?

Кабмин изменил правила парковки – чего ожидать одесситам?

На днях Кабинет министров Украины принял проект постановления, согласно которому отныне запрещается парковать авто на тротуарах или размещать там парковки.
Об этом информирует портал украинского правительства.

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Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, принятие данного постановления создаст в стране более современные и комфортные условия парковки.

«Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», – полагает министр.

В частности, проект предусматривает:

  • полномочия инспекторов по парковке для выписывания штрафов;
  • ответственность за отсутствие доступа к зарядным станциям для электромобилей;
  • усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);
  • запрет оборудовать места для парковки на тротуарах.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как горожане соблюдают правила парковки и реагируют ли на запрещающие дорожные знаки.

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Фото Ивана Мягченкова

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