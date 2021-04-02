Кабмин изменил правила парковки – чего ожидать одесситам?

На днях Кабинет министров Украины принял проект постановления, согласно которому отныне запрещается парковать авто на тротуарах или размещать там парковки. Об этом информирует портал украинского правительства.

Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, принятие данного постановления создаст в стране более современные и комфортные условия парковки.

«Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», – полагает министр.

В частности, проект предусматривает:

полномочия инспекторов по парковке для выписывания штрафов;

ответственность за отсутствие доступа к зарядным станциям для электромобилей;

усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);

запрет оборудовать места для парковки на тротуарах.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как горожане соблюдают правила парковки и реагируют ли на запрещающие дорожные знаки.

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Фото Ивана Мягченкова