Кабмин изменил правила парковки – чего ожидать одесситам?

На днях Кабинет министров Украины принял проект постановления, согласно которому отныне запрещается парковать авто на тротуарах или размещать там парковки.
Об этом информирует портал украинского правительства.
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Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, принятие данного постановления создаст в стране более современные и комфортные условия парковки.
«Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», – полагает министр.
В частности, проект предусматривает:
- полномочия инспекторов по парковке для выписывания штрафов;
- ответственность за отсутствие доступа к зарядным станциям для электромобилей;
- усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);
- запрет оборудовать места для парковки на тротуарах.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как горожане соблюдают правила парковки и реагируют ли на запрещающие дорожные знаки.
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Фото Ивана Мягченкова