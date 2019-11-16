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Новости Одессы и Одесской области

К берегам Одессы отбуксируют судна, которые год назад захватили в России

К берегам Одессы отбуксируют судна, которые год назад захватили в России

Украине вернут корабли, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Так, Россия согласилась передать нам обратно малые бронированные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”.

Задержанные корабли могут оказаться в Украине уже этой ночью.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники ряд СМИ.

В частности, по информации издания dumskaya.net, судна в открытом море встретят где-то в 60 милях от Одессы. Это недалеко от Крыма – в районе мыса Тарханкут.

За судами, по данным “Думской”, уже отправились буксиры и поисково-спасательный корабль из Южного, Черноморска и Одессы.

Фото: 34.ua/uploads

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