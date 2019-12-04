Юрист з Одеси став радником прем’єр-міністра

Наследование имущества без завещания: как защитить свои права? «Я 45 лет живу и зарегистрирована в доме, который мы построили вместе с мужем. 20 лет назад муж ушел к женщине, которая родила ему дочь. У меня было двое детей, но судья развела нас без раздела имущества, приобретенного в период брака, и алиментов на младшего сына.

В 2008 году бывший муж попадает в аварию, жена от него уходит. Мы с детьми взяли на себя его содержание и лечение. В 2018 году он умер. Дочь от второго брака, зная о болезни отца, не давала о себе знать. Зато на наследство заявление написала раньше всех.

У меня такой вопрос. Нотариус отказала мне в выделении моей доли имущества. Почему теперь я должна отдать кому-то свое жилье, а сама остаться на улице?

Людмила Васильевна, г. Николаев» ПОДРОБНЕЕ

Помощь и уход в обмен на жилье: как не стать жертвой мошенников? Многим знакома ситуация, когда пожилые люди, которые не способны сами обеспечивать собственные нужды, вынуждены обращаться за помощью к посторонним лицам. В большинстве случаев в пользу этих лиц заключаются договоры, в результате чего они становятся собственниками недвижимого имущества, а пожилые люди остаются на улице. Юридическая неосведомленность граждан является главной причиной таких негативных последствий. Как уберечь себя от мошенников? ПОДРОБНЕЕ