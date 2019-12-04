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Новости Одессы и Одесской области

Юрист з Одеси став радником прем’єр-міністра

Юрист з Одеси став радником прем’єр-міністра

Він працювати в Кабінеті міністрів ще в листопаді.

Відомий одеський юрист Олександр Славський став радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це юрист повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Одеса.онлайн.

Славський почав працювати в Кабінеті міністрів ще в листопаді. Він займається розвитком малого і середнього підприємництва, а також запуском ряду великих проектів. Працює на громадських засадах.

Фото: Одеса.онлайн

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