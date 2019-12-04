Юрист з Одеси став радником прем’єр-міністра

Він працювати в Кабінеті міністрів ще в листопаді.
Відомий одеський юрист Олександр Славський став радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Про це юрист повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Одеса.онлайн.
Славський почав працювати в Кабінеті міністрів ще в листопаді. Він займається розвитком малого і середнього підприємництва, а також запуском ряду великих проектів. Працює на громадських засадах.
Фото: Одеса.онлайн
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