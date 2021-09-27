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Юные одесские футболисты стали победителями Всеукраинского турнира «Кубок єднання – 2021»

Юные одесские футболисты стали победителями Всеукраинского турнира «Кубок єднання – 2021»

Команда Одесской ДЮСШ-11 «Черноморец» стала победителем Всеукраинского турнира «Кубок єднання – 2021», в котором участвовали юные футболисты 2010-2011 годов рождения.

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Это самый масштабный футбольный детский турнир в стране, инициированный и организованный благотворительным Фондом Игоря Палицы «Тільки разом», приуроченный к 10-летию организации.

Финальная часть соревнований состоялась 26 сентября на луцком стадионе «Авангард». В ней участвовали победители отборочных турниров из всех областей страны. Команда Одесской ДЮСШ-11 в решающем матче встретилась с шосткинской «Барсой». Основное время завершилось со счетом 1:1 и для определения победителя была назначена серия пенальти. Юные одесситы оказались сильнее и выиграли со счетом 4:2.

Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»
Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»
Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»
Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»

Победители получили от организаторов Кубок турнира, а также медали, мячи, комплекты для тренировок и комплекты спортивной формы для команды. Им также достался главный приз турнира – семидневный учебно-тренировочный сбор команды в Буковеле.

Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»

Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»

Народный депутат Украины, председатель областной организации «За Майбутнє» Анатолий Урбанский присутствовал на турнире и болел за одесскую команду. Он поблагодарил благотворительный Фонд Игоря Палицы «Тільки разом» за праздник, который он подарил ребятам.

Футбольный турнир «Кубок єднання - 2021»

«Самый большой праздник для нас – это видеть счастье в глазах наших детей», – подчеркнул депутат. Он отметил, детский футбол активно развивается в Одесской области. Во всех опорных школах уже есть искусственные площадки. И кроме школы «Черноморец» есть много сильных ДЮСШ, развивающих футбол в регионе. «Я очень надеюсь, что мы скоро услышим большие имена воспитанников именно этих ДЮСШ», – сообщил Анатолий Урбанский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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