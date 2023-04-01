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Юморинный морячок – 50 лет спустя: в Одессе состоялось гашение редкой марки (фото)

Юморинный морячок – 50 лет спустя: в Одессе состоялось гашение редкой марки (фото)

Полувековой юбилей Юморины в Одессе… В этот день в арт-галерее Летнего театра одесского Горсада состоялось гашение марки, посвященной Юморине. Кто на ней изображен? И почему марка уже названа редкой?

Юморина вошла в нашу жизнь полвека назад. Ее эмблема – развеселый морячок авторства Аркадия Цыкуна – кажется, известна даже детям. Но времена сейчас совсем другие, и юморинный юбилей проходит на военном положении. Но как же не отметить день рождения и самого праздника, и самого одесского морячка?

Благодаря президенту Ассоциации одесских карикатуристов Виктору Джеваге мы смогли увидеть нашего героя спустя 50 лет – уже совсем иного, но все так же задорно улыбающегося. Он словно советует всем нам, сегодняшним: не вешайте нос!

марка с Юморинным морячком 50 лет спустя
В Одессе погасили новую марку
На церемонии гашения новой марки

И, кстати, людей на гашение марки собралось очень-очень много, и у всех на лицах была улыбка. Еще бы: гашение происходило в арт-галерее, где были собраны фотоработы самых разных одесских авторов. На всех фотографиях – мгновения Юморины за все ее 50 лет.

Выставка только открылась, приходите посмотреть: может, увидите на каком-нибудь редком фото и себя…

Ну а сама марка уже стала раритетом, или, как это называется официально, «лимитной серией». Выпущено всего три тысячи экземпляров. Она выпущена по заказу одесской мэрии и будет передана в ее собственность.

В Одессе погасили марку в честь 50-летия Юморины
На церемонии гашения новой марки в Одессе
Гашение редкой марки в Одессе

«Марка, как видите, очень яркая. Годы прошли. Наш моряк уже с бородой. И приглядитесь: он – искренний украинец!», – говорит руководитель Одесской дирекции Укрпочты Сергей Дрозд.

Глава одесской дирекции Укрпочты

Сергей Дрозд

В церемонии гашения марки принял участие и Леонид Сущенко – один из тех, кто стоял у истоков одесской Юморины.

Леонид Сущенко стоял у истоков одесской Юморины

Леонид Сущенко

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