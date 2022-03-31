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1 апреля в Одессе пройдет военная «Юморина-Джавелина» (программа)

1 апреля в Одессе пройдет военная «Юморина-Джавелина» (программа)

Одесса даже в военное время остается Одессой. И как многие заметили, сообщений об отмене Юморины не было. А значит — она будет. Посмеяться над российкими агрессорами — это тоже вклад в нашу Победу. 

Официальный телеграм-канал Одесского горсовета опубликовал программу Одесской Юморины в 2022 году.

Программа одесской Юморины-2022 (Юморина-Джавелина):

  • 10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала)
  • 12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.

Хедлайнеры концерта – Коля Серга и Олег Скрипка.

  • Также в рамках марафона будет проходить арт-выставка военной сатиры*.

Прямая трансляция:

  • Первый городской телеканал (http://1tv.od.ua/)
  • на официальном сайте (https://omr.gov.ua/) и официальном телеграмме канале Одесского городского совета

*Посетить выставку можно со 2 апреля. Анонс будет направлен 1 апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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