1 апреля в Одессе пройдет военная «Юморина-Джавелина» (программа)

Одесса даже в военное время остается Одессой. И как многие заметили, сообщений об отмене Юморины не было. А значит — она будет. Посмеяться над российкими агрессорами — это тоже вклад в нашу Победу.
Официальный телеграм-канал Одесского горсовета опубликовал программу Одесской Юморины в 2022 году.
Программа одесской Юморины-2022 (Юморина-Джавелина):
- 10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала)
- 12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.
Хедлайнеры концерта – Коля Серга и Олег Скрипка.
- Также в рамках марафона будет проходить арт-выставка военной сатиры*.
Прямая трансляция:
- Первый городской телеканал (http://1tv.od.ua/)
- на официальном сайте (https://omr.gov.ua/) и официальном телеграмме канале Одесского городского совета
*Посетить выставку можно со 2 апреля. Анонс будет направлен 1 апреля.