События поддержки Одесса 1 — 3 апреля

Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся!
Что: Флешмоб «Чемодан-вокзал-россия»
Где: Площадь у железнодорожного вокзала
Когда: 1 апреля, 10:30
https://odessa-life.od.ua/news/1-aprelja-v-odesse-projdet-voennaja-jumorina-dzhavelina-programma
Что: Юморина
Где: Онлайн
Когда: 1 апреля, 12:00-16:00
https://odessa-life.od.ua/news/1-aprelja-v-odesse-projdet-voennaja-jumorina-dzhavelina-programma
Что: Фестиваль Французская весна
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского, 2 этаж
Когда: 1 апреля, 13:00
Что: Мишель Легран “Музыка любви”
Где: Ефима Геллера, 43, Библиотека, 13
Когда: 1 апреля, 13.00
Что: “Поддержка рядом!” Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.
Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6
Когда: 1 марта, 13:00
Регистрация https://forms.gle/gxZQceTTRtDx1JUM7
Что: Лекция Сергея Савченко “Идентичность”
Где: https://us02web.zoom.us/j/7922285991…
Когда: 1 апреля, 15:00
Что: Он-лайн показ сказки “Новое платье короля”
Де: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002108920834
Когда: 1 апреля, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Вечер стендапа
Где: Приморская, 42-я, Синий Краб
Когда: 1 апреля, 17:00
Благотворительный взнос
https://www.facebook.com/siniycrab
Что: Литературно-музыкальная встреча “Солнечный город”
Где: Онлайн
Когда: 2 апреля, 14:00
Что: Красочные созвучия художника Виктора Слонимского
Где: Онлайн https://youtu.be/gRf15B7QWHM
Когда: 2 апреля, 14:00
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: https: //youtu.be/GugPiFmwkOU
Когда: Круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых
Yakaboo — https: //bit.ly/3i3gN3R
АБУК —https://bit.ly/3tUM5iL
Что: Цифровые библиотеки
Украинская цифровая библиотека : 400;»>https://bit.ly/3t8GPc1
Электронные детские книги от Издательства Старого Льва —https://bit.ly/3q2ZX9y
Детские книги от Образования —https://bit.ly/3MKMuwT
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной
https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbI>