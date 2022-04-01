Новости Одессы и Одесской области

События поддержки Одесса 1 — 3 апреля

События поддержки Одесса 1 — 3 апреля

Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся!

Что: Флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» 

Где: Площадь у железнодорожного вокзала

Когда: 1 апреля, 10:30  

https://odessa-life.od.ua/news/1-aprelja-v-odesse-projdet-voennaja-jumorina-dzhavelina-programma 

 

Что: Юморина

Где: Онлайн

Когда: 1 апреля, 12:00-16:00 

https://odessa-life.od.ua/news/1-aprelja-v-odesse-projdet-voennaja-jumorina-dzhavelina-programma 

 

Что: Фестиваль Французская весна

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского, 2 этаж

Когда: 1 апреля, 13:00

https://fb.me/e/2oBzstkiS  

 

Что: Мишель Легран “Музыка любви”

Где: Ефима Геллера, 43, Библиотека, 13 

Когда: 1 апреля, 13.00

https://fb.me/e/2lZ3dWNo2  

 

Что: “Поддержка рядом!” Обучение населения с отработкой практических навыков и использованием муляжного оборудования.

Где: Академика Глушко, 32а, детская поликлиника N6

Когда: 1 марта, 13:00

Регистрация https://forms.gle/gxZQceTTRtDx1JUM7

https://fb.me/e/3hbY94wFf  

 

Что: Лекция Сергея Савченко “Идентичность”

Где: https://us02web.zoom.us/j/7922285991…

Когда: 1 апреля, 15:00 

https://fb.me/e/1JRP8404F  

 

Что: Он-лайн показ сказки “Новое платье короля”

Де: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002108920834

Когда: 1 апреля, 15:00  

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Вечер стендапа

Где: Приморская, 42-я, Синий Краб

Когда: 1 апреля, 17:00

Благотворительный взнос 

https://www.facebook.com/siniycrab  

Что: Литературно-музыкальная встреча “Солнечный город”

Где: Онлайн

Когда: 2 апреля, 14:00 

https://fb.me/e/27WOsx6Pv  

 

Что: Красочные созвучия художника Виктора Слонимского

Где: Онлайн https://youtu.be/gRf15B7QWHM 

Когда: 2 апреля, 14:00 

https://fb.me/e/1gGn0XJqF  

 

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https: //youtu.be/GugPiFmwkOU 

Когда: Круглосуточно 

 

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

 Yakaboo — https: //bit.ly/3i3gN3R

АБУК —https://bit.ly/3tUM5iL 

 

Что: Цифровые библиотеки 

Украинская цифровая библиотека : 400;»>https://bit.ly/3t8GPc1 

Электронные детские книги от Издательства Старого Льва —https://bit.ly/3q2ZX9y 

Детские книги от Образования —https://bit.ly/3MKMuwT 

 

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbI>

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Редакция ПРОФИЛЬ

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