События поддержки Одесса 1 — 3 апреля

Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся!