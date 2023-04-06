Юг Одесской области засыпало снегом (фото, видео)

В южных районах Одесской области, Тарутинском и Болградском, 5 и 6 апреля неожиданно выпал снег.

Об этом сообщают специализированный телеграм-канал THE WEATHER LAB и очевидцы в соцсетях.

Осадки затронули и другие районы области, но Тарутинскому досталось больше всего. Отметим также, что отдельные снежинки можно было наблюдать вчера, 5 апреля, на северных окраинах Одессы. А в Болграде тоже выпал снег.

Напомним, что конец марта — начало апреля в текущем 2023 году не сильно балуют хорошей погодой. В Одессе и области периодически дует сильный штормовой ветер, ломающий деревья. Из-за сильного ветра даже случилось наводнение в Затоке.

На море природные условия ведут и к повышенной минной опасности — противокорабельные мины срывает с якорей, несет к берегу и некоторые из них самопроизвольно подрываются. В результате страдают люди и их имущество.

Температура воздуха тоже не поднимается намного выше ноля, хотя морозы к началу апреля прекратились.

Видео: Одесса ИНФО, фото THE WEATHER LAB