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Этот день в истории: за что убили Индиру Ганди?

Этот день в истории: за что убили Индиру Ганди?

31 октября 1984 года в Нью-Дели застрелили премьер-министра Индии Индиру Ганди. В стране объявили 12-дневный траур.

Кто такая Индира Ганди?

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Индира Ганди вошла в историю как выдающийся политик ХХ века и единственная женщина-премьер-министр Индии. Этот пост она занимала с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 года вплоть до дня её убийства в 1984 году. В 1999 году Индира стала «Женщиной тысячелетия» по версии опроса, проведённого «Би-би-си».

Интересные факты о Индире Ганди

  • Индира родилась 19 ноября 1917 года в семье непримиримых революционеров – ее родители, дед и бабушка боролись за свободу Индии. Отцом Индиры был Джавахарлал Неру, первый в истории Индии премьер-министром после ее освобождения из колониальной зависимости от британской короны в 1947 году.
  • В восьмилетнем возрасте Индира создала в родном городе детский союз по развитию ткачества.
  • Во время премьерства Индиры Ганди в Индии царили нищета, голод, социальная несправедливость и коррупция. Также были религиозные конфликты с сикхами, этноконфессионой группой из штата Пенджаб.
  • При Ганди Индия отказалась от участия в военных блоках, стала независимой от импорта продовольствия, однако экономика страны так и не вышла из кризиса.
  • Стремясь сдержать рост населения Индии, Индира прибегла к политике принудительной стерилизации.

Почему убили Индиру Ганди?

Во второй срок правления Индиры Ганди в стране обострился конфликт с сикхами. Радикально настроенные граждане требовали создать в Пенджабе независимое государство. Лидер сепаратистов Джарнаил Сингх Бхиндранвал расположился в Золотом Храме в Амритсаре, превратив его в базу террористов. В свою очередь правительство Ганди провело силовую операцию и освободило храм. Во время штурма погибло несколько сотен человек, в том числе и мирные паломники. Сикхи решили отомстить.

В итоге 31 октября 1984 года охранники Ганди которые были сикхами, выпустили в нее более 30 пуль. Премьер-министр погибла на месте.

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Фото: Hulton Archive/Getty Images

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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