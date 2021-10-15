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Этот день в истории: кем была Мата Хари?

Этот день в истории: кем была Мата Хари?

В 1917 году 15 октября во Франции казнили известную в то время куртизанку и танцовщицу Мату Хари.

Чем прославилась Мата Хари?

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Её настоящее имя — Маргарета Гертруда Зелле. Родилась 7 августа 1876 года в Леувардене (Нидерланды). В детстве Маргарет посещала школы для высшего сословия. После банкротства её отца и смерти матери девочку отправили к крёстному в город Снек, а затем в Лейден, откуда через несколько месяцев она сбежала к своему дяде в Гаагу.

В начале 20 века Мата Хари стала известной в Европе персоной. Она выдавала себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Пользуясь огромным успехом, Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе.

Шпионская карьера Маты Хари

Самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело её и погубило. Танцовщицу обвинили в шпионаже в пользу кайзеровской Германии в военное время. В итоге Мату Хари расстреляли 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсенне.

Сомнения в справедливости суда над Матой Хари

Однако многие историки считают, что её эффективность как шпионки слишком была преувеличена. Её сведения не могли представлять серьезную ценность для той или иной стороны.

Более того, некоторые исследователи утверждают, что французский военный суд вообще подтасовал факты. Мата Хари действительно «выкачивала» деньги из представителей элиты Германии и Франции, но она никогда не продавала информацию.

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Фото: AP Photo

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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