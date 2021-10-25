Этот день в истории: за что казнили королеву Шотландии Марию Стюарт?

В 1586 году 25 октября королеву Шотландии Марию Стюарт признали виновной в участии в заговоре против английской королевы Елизаветы I.

Кто такая Мария Стюарт?

Мария Стюарт была дочерью короля Шотландии Якова V и французской принцессы Марии де Гиз. Она родилась 8 декабря 1542 года во дворце Линлитгоу в Лотиане. Через шесть дней умер её отец — девочку провозгласили королевой Шотландии. Страной в тот момент начал управлять регент Джеймс Гамильтон.

Мужья королевы Марии Стюарт

В шестилетнем возрасте Марию отправили во Францию, где она через десять лет вышла замуж за дофина Франциска. Однако он вскоре заболел и умер.

После смерти супруга Стюарт вернулась в Шотландию. В1565 году она заключила брак с католиком Генри Дарнли. Через два года группа дворян, возглавляемых фаворитом Марии, графом Ботвеллом, задушили Дарнли и взорвали его дом. Вскоре Ботвелл обвенчался с шотландской королевой. Но этот союз не понравился знати, в итоге Стюарт отреклась от престола в пользу своего сына Якова.

В чем обвиняли Марию Стюарт?

Марию Стюарт обвинили в убийстве Дарнли и заключили под стражу в замке Лохлевен. Однако в 1568 году она бежала в Англию и обратилась за поддержкой к королеве Елизавете I. Её поместили в Шеффилдский замок.

При этом Стюарт оставалась претенденткой на английский престол и вела интриги против Елизаветы I. Она завязала секретную переписку с европейскими державами, но реального участия в восстаниях против английской королевы не принимала.

Тем не менее в 1586 году Мария переписывалась с Бабингтоном, агентом католических сил. В письмах она поддержала идею заговора с целью убийства Елизаветы I. Эта переписка попала в руки английской королевы. В том же году 25 октября Марию Стюарт признали виновной в участии в заговоре и приговорили к смертной казни.

Как казнили Марию Стюарт?

8 февраля 1587 года Марию Стюарт обезглавили в замке Фотерингей. На эшафот она отправилась вместе со своей собачкой по кличке Geddon. Четвероногий друг спрятался у неё под платьем. Когда палач привел приговор в исполнение и тело стали поднимать, пёсик выскочил из-под складок одеяния и прильнул к ногам хозяйки.

Стюарт похоронили в соборе Питерборо. А в 1612 году останки монархини перенесли в Вестминстерское аббатство и захоронили рядом с её соперницей, королевой Елизаветой I.

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