Здесь он писал свои «Окаянные дни»: в Одессе открыли памятник Нобелевскому лауреату (фото)

В Одессе, на улице Княжеской, 27 установили памятник Нобелевскому лауреату, писателю Ивану Бунину. Здесь он жил последнее время перед эмиграцией, здесь он писал свои «Окаянные дни»…

Памятник установлен на улице, рядом с входом в музей «Парадная Буковецкого». С этим домом связано многое в жизни Бунина, как многое в его жизни было связано с Одессой.

Скульптура изготовлена по инициативе и на средства владельцев квартиры-музея – семьи Медведских. Создал фигуру автора «Окаянных дней» скульптор Серафим Чаркин.

На постаменте имеется знак, указывающий, что Одесса – литературный город ЮНЕСКО.

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