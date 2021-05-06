Этот день в истории: выпуск первой почтовой марки «Черный пенни»

В 1840 году 6 мая в Англии выпустили первую почтовую марку стандартного типа. Она была черного цвета и оценивалась в 1 пенни. Так она и называлась — «Черный пенни».

Предварительно организовали конкурс проектов первой почтовой марки и конвертов. Поступило 2700 предложений, победил вариант Чарлза и Фредерика Хитов и Генри Коула.

Часть тиража однопенсовых марок продавалась до первого официального дня их выпуска — начиная с 1 мая. По-видимому, одновременно были изготовлены двухпенсовые марки с тем же рисунком, но отпечатанные синей краской. Первые свидетельства о «Синем двухпенсовике» относятся к 8 мая 1840 года. Вероятно, это означает, что двухпенсовые марки начали продавать двумя днями позднее. Однако встречаются сведения о письмах, посланных 2 мая, на которых были наклеены марки чёрного цвета стоимостью 1 пенни и синего — 2 пенса.

Благодаря почтовой реформе и введению марок в Англии выросло почтовое сообщение, упростились обработка почтовых отправлений и расчёт оплаты за них. Вслед за Англией марки начали вводиться и в других странах.

Отметим, выпуск «Черного пенни» стал возможен благодаря усилиям английского почтового реформатора Роуленда Хилла. Впоследствии он стал генеральным секретарём английского почтмейстерства и получил в подарок от правительства 20 000 фунтов. В Лондоне установлен в честь него памятник, а его прах покоится в Вестминстерском аббатстве рядом с прахом изобретателя производительной паровой машины Джеймса Уатта.

Между тем первые в мире марки печатали металлографическим способом. На них имелись две надписи: «Postage» («Почтовый сбор») и «One penny» («Один пенни», для указания стоимости).

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