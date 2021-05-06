Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: выпуск первой почтовой марки «Черный пенни»

Этот день в истории: выпуск первой почтовой марки «Черный пенни»

В 1840 году 6 мая в Англии выпустили первую почтовую марку стандартного типа. Она была черного цвета и оценивалась в 1 пенни. Так она и называлась — «Черный пенни».

Предварительно организовали конкурс проектов первой почтовой марки и конвертов. Поступило 2700 предложений, победил вариант Чарлза и Фредерика Хитов и Генри Коула.

Часть тиража однопенсовых марок продавалась до первого официального дня их выпуска — начиная с 1 мая. По-видимому, одновременно были изготовлены двухпенсовые марки с тем же рисунком, но отпечатанные синей краской. Первые свидетельства о «Синем двухпенсовике» относятся к 8 мая 1840 года. Вероятно, это означает, что двухпенсовые марки начали продавать двумя днями позднее. Однако встречаются сведения о письмах, посланных 2 мая, на которых были наклеены марки чёрного цвета стоимостью 1 пенни и синего — 2 пенса.

Благодаря почтовой реформе и введению марок в Англии выросло почтовое сообщение, упростились обработка почтовых отправлений и расчёт оплаты за них. Вслед за Англией марки начали вводиться и в других странах.

Отметим, выпуск «Черного пенни» стал возможен благодаря усилиям английского почтового реформатора Роуленда Хилла. Впоследствии он стал генеральным секретарём английского почтмейстерства и получил в подарок от правительства 20 000 фунтов. В Лондоне установлен в честь него памятник, а его прах покоится в Вестминстерском аббатстве рядом с прахом изобретателя производительной паровой машины Джеймса Уатта.

Между тем первые в мире марки печатали металлографическим способом. На них имелись две надписи: «Postage» («Почтовый сбор») и «One penny» («Один пенни», для указания стоимости).

Фото: wikimedia.org

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить