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Этот день в истории: в Интернете появился самый популярный сайт среди любителей кино

Этот день в истории: в Интернете появился самый популярный сайт среди любителей кино

В 1990 году 17 октября начала работать крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх Internet Movie Database (IMDb).

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Изначально база данных называлась Rec.Arts.Movies Movie Database, название Internet Movie Database возникло позднее. Её создали стали любители кино. Один из основателей и нынешний исполнительный директор проекта Колин Нидхэм написал несколько UNIX-скриптов для организации базы данных кинофильмов.

Почему IMDb не хотели продавать?

Постепенно база росла и технически совершенствовалась. В 1993 году она появилась в Интернете на сервере Кардиффского университета в Уэльсе, потом она переехала на выделенные серверы в США и Великобритании. Через год таких серверов было уже девять, но и этих мощностей оказалось недостаточно. Поддерживать базу стало сложнее, для развития сайта не хватало ресурсов. Несколько компаний хотели купить IMDb, но энтузиасты базы не доверяли им — эти компании видели в IMDb не уникальный проект для любителей кино, а маркетинговую платформу.

Когда IMDb начала сотрудничать с Amazon.com?

Amazon.com и IMDb начали сотрудничество в 1998 году. Торговая платформа стала продавать на сайте кинопродукцию и инвестировать в проект.

В 2019 году IMDb запустил бесплатную платформу для потоковой передачи фильмов под названием Freedive. Поддерживаемый рекламой сервис, предлагает голливудские фильмы и телешоу.

Сайт базы IMDb ежемесячно посещают миллионы людей, но для получения более полной информации о фильме нужно зарегистрироваться на ресурсе.

Фото: medium.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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