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Этот день в истории: в чем обвиняли конструктора космических кораблей Сергея Королёва?

Этот день в истории: в чем обвиняли конструктора космических кораблей Сергея Королёва?

В 1938 году 27 сентября украинского советского ученого в области ракетостроения и космонавтики, конструктора Сергея Королева приговорили к 10 годам заключения и отправили на Колыму.

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Выдающегося учёного признали виновным по 58-й статье как участника контрреволюционной троцкистской организации, которая якобы действовала внутри Реактивного научно-исследовательского института. Также его обвинили в срыве сдачи новых образцов вооружения.

Осенью 1940 года Королёва перевели в новое место заключения – московскую спецтюрьму НКВД. Здесь под руководством Андрея Туполева, также заключенного, он участвовал в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

В 1942 году его перевели в конструкторское бюро тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации.

Освободили учёного в 1944 году, а реабилитировали в апреле 1957 года.

Напомним, Сергей Королёв родился в украинском городе Житомире 12 января 1907 года. Потом жил и учился в Одессе, а в 1924 году поступил в Киевский политехнический институт.

Также читайте: Как Одесса в космос летала, или День одесской космонавтики 

Фото: uinp.gov.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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