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Этот день в истории: 75 лет назад открылся Каннский фестиваль

Этот день в истории: 75 лет назад открылся Каннский фестиваль

Ровно 75 лет назад, 20 сентября 1946 года, открылся первый Каннский фестиваль.

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На конкурс представили 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При кинофестиваля, в том числе и советская картина «Великий перелом». «Золотую пальмовую ветвь» начали присуждать с 1955 года.

С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны. Но в некоторые годы по различным причинам он отменялся. А в 1951 году организаторы фестиваля перенесли время его проведения на весну.

Сегодня Каннский кинофестиваль является самым престижным событием в кинематографическом мире. Здесь собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира.

Отметим, открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. Фестиваль должен был стать альтернативой Венецианскому кинофестивалю, который попал под влияние нацистов. Программа была готова, почетным Председателем жюри назначили Луи Люмьера. Но 1 сентября началась Вторая мировая война. Праздник пришлось отложить.

Фото: inspired.com.ua

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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