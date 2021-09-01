Этот день в истории: как началась Вторая мировая война?

Датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года. Поводом для развязывания этого крупнейшего в истории военного конфликта послужила провокация, организованная по указанию Адольфа Гитлера.

Незадолго до этого, 23 августа, Германия и СССР подписали договор, в котором стороны договорились о ненападении друг на друга, в том числе и в случае начала военных действий одной из сторон против третьих стран. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германией был закреплён раздел сфер интересов в Европе.

А 31 августа немецкая пресса сообщила о том, что поляки захватили помещение радиостанции в Глайвице. На самом деле нападение инсценировали переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. Это послужило поводом для начала военных действий. Так, 1 сентября нацисты перешли границы Польши. К ним присоединились словаки. Чуть позже Англия, Франция и другие страны, связанные с Польшей союзными обязательствами, объявили войну Германии.

В конфликт оказались втянуты 62 государства, которые разделились две военно-политических коалиции. Боевые действия велись на территории Европы, Азии, Африки и в водах всех океанов. В результате погибло более 70 миллионов человек, из которых большинство — мирные жители.

Официальной датой окончания войны является 2 сентября 1945 года, когда на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.