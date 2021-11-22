Этот день в истории: кто застрелил президента США Джона Кеннеди?

Джон Кеннеди еще на посту сенатора был невероятно популярен. Немалую роль в этом сыграла его жена Жаклин Бувье.

Когда Кеннеди стал президентом США?

Джон Кеннеди был самым молодым президентом за всю историю США. Его избрали на этот пост в январе 1961 года. Многим импонировали его решительность, уровень интеллекта и остроумие. В первые месяцы пребывания в Белом доме Кеннеди пытался «сдвинуть страну с места» и провести некоторые инициативы, но реформы блокировало консервативное большинство в Конгрессе.

Все же Кеннеди удалось провести ряд законов и изменить ситуацию в стране. Внешняя политика Кеннеди, как и Эйзенхауэра, основывалась на представлении о коммунистической угрозе. В те время между СССР и США ещё сохранялось состояние «холодной войны». Напряжённость в советско-американских отношениях спала только в 1963 году, когда был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия.

Кто выстрелил в Кеннеди?

В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12:30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули — одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя.

По подозрению в убийстве арестовали 24-летнего Ли Харви Освальда, бывшего морского пехотинца. Согласно выводам комиссии, он «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи». Но сам Освальд отрицал причастность к преступлению.

После убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище.

Версии убийства Кеннеди

Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века. Его расследовала 10 месяцев специально созванная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. Специалисты пришли к выводу, убийство совершил в одиночку Ли Харви Освальд. Однако существуют конспирологические версии. Предполагается, что против Кеннеди был заговор американских или советских спецслужб. Однакоэти варианты доказаны не были.

Также читайте: Инаугурация первого президента США

Фото: officelife.media