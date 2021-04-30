Этот день в истории: инаугурация первого президента США

В 1789 году 30 апреля в здании нью-йоркского Федерал-холла первый президент США Джордж Вашингтон дал клятву на Библии.

Джордж Вашингтон был первым всенародно избранным президентом США, главнокомандующим Континентальной армией и одним из самых богатых плантаторов Виргинии.

В должность первого президента США он вступил 13 апреля 1789 года. А 30 апреля состоялась торжественная церемония инаугурации.

Вашингтон разрабатывал правила приёмов и официальных обедов и подбирал кандидатур для федерального правительства. Сенат не стал вмешиваться в этот процесс, что установило традицию, по которой глав департаментов назначает президент.

В 1792 году его переизбрали на второй срок. Он содействовал укреплению Союза, претворению в жизнь принципов конституции и строительству столицы Соединённых Штатов. Занимался формированием центральных органов власти и системы управления, создавал прецеденты института президентов, поощрял развитие экономики. Поддерживал дружественные отношения с Конгрессом. В 1794 году подавил первое в истории США восстание против государственной власти. Во внешней политике избегал вмешательства в дела европейских государств.

Покинув пост президента, Вашингтон жил в усадьбе Маунт-Вернон. Во время обострения отношений с Францией летом 1798 года его назначили главнокомандующим армией в звании генерал-лейтенанта. В ночь на 15 декабря 1799 года Вашингтон скончался. Его похоронили в фамильном склепе в усадьбе Маунт-Вернон.

Фото: gorbutovich.livejournal.com