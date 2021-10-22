Этот день в истории: кто придумал ксерокопию?

Впервые о создании быстрого способа копирования документов задумался американский изобретатель Честер Карлсон. В тот момент он работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», которая находилась в Нью-Йорке.

Что вдохновило Честера Карлсона?

Изобретатель отправился в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так возникла идея электрофотографии.

Когда впервые сделали ксерокопию?

Первую в истории ксерокопию получили 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

Как «Ксерокс» заработал миллионы долларов?

В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» – от греческих слова «ксерос» («сухой») и «графе» (пишу).

От «ксерографии» произошло и новое название компании «Халоид», которую позже переименовали в «Ксерокс» (Xerox). Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов.

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Фото: expert.com.ua