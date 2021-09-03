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Этот день в истории: кто придумал бюстгальтер?

Этот день в истории: кто придумал бюстгальтер?

Этот день в истории: кто придумал бюстгальтер?

История современного бюстгальтера начинается с конца 19 века. Так, в 1989 году французская модистка Эрмине Кадоль представила в своей корсетной мастерской изделие под названием «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.

Спустя 10 лет дрезденская швея фройляйн Кристина Хардт предложила свой вариант бюстгальтера экспертной комиссии местной палаты ремёсел. В свою очередь американка Мэри Фелпс Якоб усовершенствовала модель. Она стала комбинировать два платка и ленту. На это изобретение под названием Caresse Crosby 3 сентября 1914 года она получила патент. Однако поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел, и Мэри вскоре продала патент корсетной компании братьев Уорнеров в Бриджпорте (штат Коннектикут). Они наладили производство и за первые 30 лет продаж получили 15 млн долларов.

Однако истории известны примеры бюстгальтеров еще со времен Древнего Египта. Египтянки носили на груди широкие ленты из плотной льняной ткани. Похожие повязки были и у античных женщин. Например, на сицилийской вилле античной эпохи сохранилось изображение девушек, занимающихся гимнастикой в раздельных костюмах, то есть трусах и бюстгальтерах.

Фото: herroom.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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