Этот день в истории: кто первым покорил Арарат?

Первое восхождение на Арарат совершил профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот. Вместе с учёным на вершину поднялись переводчик и проводник Хачатур Абовян, двое солдат Алексей Здоровенко и Матвей Чалпанов, а также двое крестьян из села Ахури — Ованнес Айвазян и Мурад Погосян.

Что говорят легенды об Арарате?

В Библии говорится о том, что именно у вершины гор Араратских после всемирного потопа пристал Ноев ковчег. По легенде, Ной вышел из ковчега и посадил виноградную лозу. Он напился перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию.

С Араратом также связано сказание о святом Якове. Этот монах хотел подняться на вершину горы и поклониться ковчегу. Трижды он пытался взойти на вершину, но каждый раз засыпал, а проснувшись, обнаруживал себя у подножия горы. После третьей попытки ему во сне явился ангел и сказал, что Бог запретил смертным восходить на священную вершину и касаться ковчега. Но в награду за стремление к святыне ангел даровал монаху кусок дерева, из которого был сделан ковчег.

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Фото: sacredsites.com