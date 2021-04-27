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Этот день в истории: крушение американского парохода «Султанша»

Этот день в истории: крушение американского парохода «Султанша»

В 1865 году 27 апреля на реке Миссисипи близ Мемфиса затонул пароход «Султанша». Это кораблекрушение по числу жертв является самой масштабной катастрофой на речном транспорте.

Пароход «Султанша» был одним из самых больших деревянных судов США в начале второй половины XIX века. В свой последний рейс судно перевозило с юга США освобождённых из плена солдат северян. Ночью на борту взорвался паровой котёл. Начался сильный пожар — пламя очень быстро распространялось. Палубы вместе с людьми рухнули вниз, а одна из труб была отброшена за борт. Вторая труба обрушилась на переполненную спящими пассажирами носовую надстройку.

В результате катастрофы погибли 1653 человека, спаслись 741. Однако в течение ближайшей недели в госпиталях умерли ещё около семидесяти человек.

Эта история не получила такого резонанса как, например, катастрофа «Титаника». Дело в том, что в то время закончилась гражданская война между Севером и Югом США, а также убили президента Авраама Линкольна. Эти события затмили трагедию «Султанши».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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