Этот день в истории: когда запустили первый искусственный спутник Земли?

В 1957 году 4 октября с пятого научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР вывели первый искусственный спутник Земли.

Космический аппарат ПС-1 был в виде шара диаметром 58 сантиметров и весил 83,6 килограмма. Его оснастили четырьмя штырьковыми антеннами длиной для передачи сигналов передатчиков. На орбиту аппарат вывела ракета-носитель Р-7.

Спутник ПС-1 летал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Кто создал первый искусственный спутник Земли?

Над первым искусственным спутником Земли работала группа советских ученых, среди которых были Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко и многие другие. Возглавлял их основоположник космической космонавтики Сергей Королев.

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Фото: prokocmoc.ru