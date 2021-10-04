Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: когда запустили первый искусственный спутник Земли?

Этот день в истории: когда запустили первый искусственный спутник Земли?

В 1957 году 4 октября с пятого научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР вывели первый искусственный спутник Земли.

Подписаться

Космический аппарат ПС-1 был в виде шара диаметром 58 сантиметров и весил 83,6 килограмма. Его оснастили четырьмя штырьковыми антеннами длиной для передачи сигналов передатчиков. На орбиту аппарат вывела ракета-носитель Р-7.

Спутник ПС-1 летал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Кто создал первый искусственный спутник Земли?

Над первым искусственным спутником Земли работала группа советских ученых, среди которых были Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко и многие другие. Возглавлял их основоположник космической космонавтики Сергей Королев.

Также читайте: Как Одесса в космос летала, или День одесской космонавтики

Фото: prokocmoc.ru

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить