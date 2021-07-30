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Этот день в истории: когда впервые исполнили «Марсельезу»?

Этот день в истории: когда впервые исполнили «Марсельезу»?

В 1972 году 30 июля на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза».

В тот день в Париж вошел батальон марсельцев, выступавших в защиту завоеваний Великой Французской революции и против интервенции европейских монархов. В качестве походного марша они исполняли «Военную песню Рейнской армии». Композицию написал 25 апреля того же года военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль. Он был уроженцем Страсбурга и страстным любителем музыки и поэзии. Мелодию и текст песни он создал под впечатлением о начале войны революционной Франции против Австрии и ее союзников. Позже творение Лиля стали называть «Марсельезой».

24 ноября 1793 года революционный парламент Французской республики (Конвент), провозгласил песню государственным гимном страны. Однако в период Реставрации Французской монархии в начале 19 века её запретили. Тем не менее во времена революций, в 1830 и 1848 годах, во Франции и других европейских странах «Марсельеза» неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской Коммуны 1871 года.

А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном III Французской республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов, освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».

Фото: wikipedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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