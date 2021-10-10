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Этот день в истории: когда в Японии впервые провели Олимпийские игры?

Этот день в истории: когда в Японии впервые провели Олимпийские игры?

В 1964 году 10 октября в японском Токио начались VIII летние Олимпийские игры. Впервые Олимпиаду принимала азиатская страна.

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Возможность стать столицей Игр была у Токио еще в 1940 году, но тогда Олимпиаду перенесли в Хельсинки из-за вторжения Японии в Китай. А потом соревнования и вовсе отменили из-за Второй мировой войны.

Как Япония готовилась к VIII Олимпийским играм?

К долгожданному спортивному празднику японцы готовились тщательно. В Токио построили новые автострады, путепроводы, мосты, отремонтировали старые стадионы, бассейны, залы, возвели недостающие спортивные сооружения. Главным олимпийским объектом стал Национальный стадион, способный вместить 100 тысяч человек.

Уникальным для своего времени оказался бассейн, возведенный специально к Играм: он имел девять 50-метровых дорожек, отдельную ванну с вышкой для прыжков и 25-метровое окно, через которое судьи наблюдали за происходящим под водой.

Кто зажег огонь на VIII Олимпийских играх?

На открытие Игр собралось 90 тысяч зрителей. Олимпийский огонь зажег не известный спортсмен, как это было принято ранее, а японский студент Иосинори Сакаи. Этот парень родился 6 августа 1945 года близ Хиросимы – в день, когда американцы сбросили на этот город атомную бомбу. Сакаи с Олимпийским огнем стал символом возрождения жизни после войны.

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Фото: playmaker24.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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