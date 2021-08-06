Этот день в истории: почему на Хиросиму и Нагасаки сбросили ядерные бомбы?

В 8:15 с высоты 10 тысяч метров самолет-носитель В-29 «Энола Гэй» на Хиросиму сбросил атомную бомбу «Малыш». Она взорвалась на высоте 600 метров. В результате погибли и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранения и радиоактивное облучение получили около 160 тысяч человек. Большая часть погибших были мирными гражданами.

Пожары продолжались в течение многих часов в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва. Из 90 тысяч домов 62 тысячи были полностью разрушены.

9 августа в 11:02 по японскому времени еще одна ядерная бомба упала на Нагасаки. Согласно отчёту местной префектуры, люди и животные погибли почти мгновенно на расстоянии до 1 км от эпицентра. Почти все дома в радиусе двух километров были разрушены. По истечении пяти лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло превысить 140 тысяч человек.

Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия.

Споры о целесообразности атомных бомбардировок Японии

Атомные удары Хиросимы и Нагасаки — два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия в конце Второй мировой войны. По официальной версии, американцы использовали его, чтобы вынудить Японию капитулировать. Однако до сих пор идут споры о целесообразности и этичности такого решения. Сторонники считают, что бомбардировки предотвратили еще более значительные потери с обеих сторон (и США, и Японии), способствовали завершению войны и сохранили много жизней в других странах Азии. Противники утверждают, что бомбардировки были просто дополнением к уже ведущейся кампании обычных бомбардировок. Таким образом, в них не было военной необходимости и они были фундаментально аморальны.

Ряд исследователей высказывают мнение, что основной целью атомных бомбардировок было влияние на СССР перед его вступлением в войну с Японией на Дальнем Востоке и демонстрация атомной мощи США.

В память о ядерных ударах по Японии ежегодно 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Фото: 3dnews.ru