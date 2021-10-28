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Этот день в истории: когда Украину освободили от фашистских захватчиков?

Этот день в истории: когда Украину освободили от фашистских захватчиков?

Во время Второй мировой войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых непосредственно повлияли на ход войны.

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Первые населенные пункты в районе восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года. Основные бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских сил.

Что отмечают 28 октября в Украине?

23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28 октября вышли на современную западную границу Украины. В честь этих событий 28 октября в нашей стране отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Отметим, всего в 1943–1944 годах советские войска провели на территории Украины 15 наступательных операций.

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Фото: uk.wikipedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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