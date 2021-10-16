Этот день в истории: как наказали нацистских преступников?

За годы Второй мировой войны в концлагерях, пунктах массового уничтожения, в газовых камерах изуверскими способами фашисты убили не менее двенадцати миллионов человек.

Что решили на Нюрнбергском процессе?

Обвинения нацистов в военных преступлениях рассматривались на Нюрнбергском процессе, который начался 20 ноября 1945 года. В итоге к пожизненному заключению приговорили Рудольфа Гессе, Вальтера Функе и Эрихе Редера. От 10 до 20 лет тюремного заключения получили Бальдура фон Шираха, Альберта Шпеера, Константина фон Нейрата и Карла Дёница. При этом оправдали Ганса Фриче, Франца фон Папена и Ялмара Шахта. А 12 человек приговорили к повешению, среди них были Иоахим фон Риббентроп,

Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Йохан Густав Кейтель, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Фриц Заукель, Юлиус Штрейхер, Альфред Йодль и Артур Зейсс-Инкварт. Их казнили 16 октября 1946 года.

Кому удалось избежать наказания?

Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, Йозефа Геббельса и Германа Геринга. Также, находясь в камере Нюрнбергской тюрьмы, руки на себя наложил Роберт Лей — он сделал из полотенца веревку и повесился на трубе.

Фото: bbc.co.uk