Этот день в истории: когда случился «черный вторник» в США?

29 октября 1929 года брокеры и журналисты назвали «черным вторником». Именно в этот день на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций.

Кто устроил «черный вторник» в США?

Утром, когда открыли торги, брокеры принялись распродавать акции десятками тысяч. То же самое начали делать инвесторы и банкиры. К концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%.

Обвалу рынка предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов. Это привело к образованию экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

Когда началась Великая депрессия в США?

«Черный вторник» потряс американскую экономику, после чего началась Великая депрессия в США. Экономический кризис официально закончился в 1940 году, но реально экономика штатов стала восстанавливаться после Второй мировой войны.

Великая Депрессия была синхронная, всеобъемлющая и затронула все отрасли мировой экономики. Свое название этот период получил благодаря эмоциональному состоянию, в котором пребывало общество. Люди действительно погрузились в состояние депрессивного оцепенения.

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Фото: investopedia.com